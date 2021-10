Le boutique a cielo aperto alla Festa del Cristo

La Festa del Cristo si impreziosisce di bancarelle di qualità, quelle de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" il consorzio che porta in giro per i mercati d'Italia le e le sue “boutique a cielo aperto”.

Domenica 10 ottobre, dal mattino alla sera, in corso Acqui stazioneranno i banchi made in Italy più famosi, con pelletteria, bigiotteria, calzature e tanto altro. La qualità dei prodotti in vendita non è paragonabile con i classici mercati. Una festa nella festa, insomma, con con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19, e nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni di sicurezza.

www.gliambulantidifortedeimarmi.it