Un aiuto per le iscrizioni online

TORTONA - Da ieri, lunedì 4 ottobre, è possibile effettuare la prenotazione online degli appuntamenti per il supporto alle iscrizioni dei servizi di Asili Nido, Mense Scolastiche, Trasporto, Casa dei Bambini/Mediamente e Pre Scuola.

Il box dedicato è consultabile e compilabile seguendo questo percorso:

- Accedere al sito istituzionale www.comune.tortona.al.it

- Portale del cittadino

- Prenotazioni Appuntamenti On Line (sezione servizi pubblici)

- Scuola e Istruzione

I giorni dedicati per gli appuntamenti con l'ufficio Assistenza Scolastica sono in via ordinaria il martedì e il giovedì. Il mercoledì sarà dedicato alle situazioni maggiormente problematiche da un punto di vista linguistico e sarà attiva la presenza di un mediatore culturale per facilitare l'accesso ai servizi. Rimane in ogni caso la possibilità di contattare l'ufficio per concordare l'appuntamento via mail o telefonica.