Alegas, ok della Giunta alla cessione. Opposizioni all'attacco

ALESSANDRIA - Opposizioni all'attacco ancora sulla vendita di Alegas, approvata in Giunta: "La cessione di Alegas senza un piano industriale del Gruppo Amag - commenta il consigliere comunale del Pd, Giorgio Abonante - è un gravissimo errore che pesa su questa Giunta e sulla Lega. Un errore irreparabile che pagheremo nei prossimi anni".

Concordano gli esponenti del M5S, Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo: "Senza un piano industriale è come se una pizzeria vendesse il forno, senza sapere come investire i soldi della vendita. E tutti i clienti Alegas, noi cittadini, verremo venduti al migliore offerente in un contesto di forti aumenti di luce e gas senza neanche sapere prima dove finiranno quei soldi pubblici".