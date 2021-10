Alla Luzzati appuntamento con Halloween e l'autunno

CASALE - Iniziano oggi gli appuntamenti dedicati ad Halloween e all'autunno alla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Si inizia questo pomeriggio alle 17 con 'Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco', iniziativa realizzata in collaborazione con le Aree protette Po Piemontese e la Compagnia di San Paolo. Anna Maria Bruno porterà 20 bambini accompagnati da un adulto in una 'Passeggiata con la terra'.

Si continua giovedì 7 e venerdì 22 ottobre sempre alle 17 con i laboratori creativi: 'Creazioni autunnali' e 'Aspettando Halloween'. Numero massimo di partecipanti sette, con accompagnatori. Appuntamento a numero chiuso anche con Giovanni Ganora per il laboratorio orticolo mercoledì 13 alle 17.

Torna anche il ciclo 'Nati per leggere con i cantastorie': giovedì 21 sarà la volta di 'All'inferno con Dante, che avventura eccitante!' a cura del Teatro della Nebbia, mentre venerdì 29 alle 20:30 ci sarà 'Come tutto iniziò' del Collettivo Teatrale. Gli spettacoli saranno aperti ad un massimo di 20 bambini, con rispettivo accompagnatore.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione contattando l'email biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.