Ecco i nuovi consigli comunali nel tortonese

TORTONA - Dopo i risultati delle elezioni comunali 2021 per quanto riguarda i sindaci, sono state rese note anche le composizioni dei consigli comunali dei quattro comuni della zona dove si è votato domenica e lunedì scorso.

Poche sorprese a Isola Sant'Antonio dove è stato riconfermato sindaco Cristian Scotti con il 61,66% dei voti. Hanno votato 325 elettori su 527 aventi diritto, con 10 schede nulle e 14 bianche. C'è un posto vuoto in consiglio comunale visto che la lista presentava solo nove candidati consiglieri, ovviamente tutti eletti: Sergio De Negri, Maria Grazia Bottazzi, Marco Bonadeo, Alessia Canegallo, Ezio Pallavicini, Simona Pallavicini, Claudio Torti, Enrico Furiani, Giuseppe Balduzzi.

Riconfermata anche Paola Massa come sindaco di Monleale con il 58,02% dei voti. Hanno votato 282 elettori su 486 aventi diritto, con 6 schede nulle e 10 bianche. Tutti della sua lista, l'unica presentatasi, i consiglieri: Daniela Dicaro, Carla Bassi, Franco Scherpa, Matteo Caffarone, Aldo Ferrari, Marco Bracco, Isabella Daffonchio, Massimo Bincoletto, Fabio Reale, Fulvia Becchio.

Quarto mandato a Castelnuovo Scrivia - più un quinto da vice-sindaco - per Gianni Tagliani della lista "Insieme per Castelnuovo": per lui ben 1.914 voti pari a quasi il 78% delle preferenze che gli hanno permesso di rimanere a palazzo Centurione con i suoi consiglieri Gaia Breglia, Gian Piero Vignoli, Paola Isetta, Stefano Casasco, Salvatore Fiorentino, Paola Pisa, Mario Ghibaudi e Lucia Moreschi; il 22% dei voti, 547 preferenze, sono invece andati all'avversario della lista "Comune trasparente" Giovanni Ferrari che siederà sui banchi dell'opposizione assieme a Michela Delton, Mirco Villani e Giorgio Ferilli.

Passa da vicesindaco a primo cittadino a Pontecurone Giovanni D'Amico della lista civica "Pontecurone per noi": lo spoglio delle schede gli ha attribuito il 52% circa dei voti con 906 preferenze e con lui in consiglio oltre al sindaco uscente Rino Feltri siederanno anche Alessandra Montini, Maria Luisa Ricotti, Valentina Fornaroli, Daniela Mogni, Giuseppe Ansalone, Chiara Anastasia e Daniele Stafforini; 840 voti, pari a poco più del 48% dei totale, non sono bastati a Ernesto Nobile della lista "Torre Civica" che siederà fra i banchi della minoranza con Paolo Zenevre, Martino Gandi, Jaspal Singh.