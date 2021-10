In stazione con hashish e cocaina: denunciato 28enne

TORTONA - I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Scrivia con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di nazionalità albanese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il giovane è stato trovato in stazione a Tortona in possesso di gr. 23,71 di hashish e gr. 1,94 di cocaina. Nella medesima attività è stato segnalato alla Prefettura di Alessandria un 59enne italiano per uso personale stupefacenti, poiché trovato in possesso di gr. 0,3 di cocaina.