Una domenica al museo Civico con le famiglie protagoniste

CASALE - Dopo la pausa forzata del 2020, ritorna domenica 10 ottobre la nuova edizione di ‘F@Mu -Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo’. La tematica scelta per questa edizione prende spunto da una frase del poeta statunitense Carl Sandburg: ‘Nulla accade prima di un sogno’, ed è stata pensata per evidenziare l’importanza di avere spazi e occasioni per esprimere le proprie emozioni, proprio perché reduci da un anno trascorso tra le mura di casa, con musei e molte attività indirizzate ai bambini chiuse.

Un personaggio noto e caro ai frequentatori del museo Civico, che si inserisce perfettamente nell'idea della ricerca di uno scopo e di un grande sogno nella vita, è il conte viaggiatore Carlo Vidua. L'incontro proposto per domenica, alle ore 16, prevede la presentazione di questo straordinario personaggio e l'osservazione di alcuni degli oggetti che il conte ha collezionato nei suoi numerosi viaggi. Viaggi intrapresi per sete di conoscenza e con il sogno di fare il giro del mondo.

Dopo la visita alla sala etnografica, dove è allestita la mostra ‘Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all'Estremo Oriente (1785-1830)’, genitori e bimbi realizzeranno insieme un piccolo oggetto, su ispirazione di quelli esposti, a ricordo della giornata.

L'attività è indirizzata ai bambini a partire dai 6 anni con le rispettive famiglie e avrà la durata di un'ora e mezza circa. Il costo è di 5 euro per gli adulti e di 2.50 euro per i bambini. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0142 444249 o 0142 444309. Si ricorda che, per le norme anti-Covid, i maggiori di 12 anni sono tenuti a esibire il Green Pass per accedere nelle sale del museo.