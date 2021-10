Aveva l'obbligo di soggiorno ad Asti ma è stato pizzicato nell'Alessandrino

TORTONA - I Carabinieri di Tortona hanno tratto in arresto un 47enne per violazione delle prescrizioni sulla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, possesso di documento falso e falsa attestazione sulla propria identità. Il 47enne, fermato dai Carabinieri del NOR nel corso di un normale controllo, ha tentato di declinare false generalità, consegnando un documento falso, ma gli operanti sono riusciti ugualmente a identificarlo, scoprendo che lo stesso era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Asti. Il Tribunale di Alessandria, a seguito della convalida dell’arresto, ha emesso nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, condannandolo per patteggiamento a un anno, quattro mesi e 20 giorni.