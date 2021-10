Hsl, dall'urna dei 32mi esce il Fossano

TORTONA - Sarà Hsl Derthona-Fossano, in programma mercoledì 3 novembre alle 14.30, il prossimo turno di Coppa Italia: il sorteggio di oggi nella sede della Lnd ha già deciso tutti gli accoppiamenti fino all'atto conclusivo della competizione.

Le gare sono di sola andata e in caso di parità al termine dei 90’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. A partire dai sedicesimi di finale disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiamo, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale.

Hsl fermata dal Borgosesia Areco risponde a Filip: le due squadre si dividono un tempo e un punto a testa

In caso di passaggio del turno, i ragazzi di Zichella affronteranno la vincente di Novara-Pont Donnaz.

Clicca qui per il tabellone completo della Coppa Italia di Serie D