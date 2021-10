It.a.cà. torna in Monferrato: il calendario di un weekend denso di attività

CASALE - Giunto ormai alla sua quinta edizione nel territorio, torna questo weekend la tappa monferrina di It.A.Cà Migranti e Viaggiatori, Festival del Turismo Responsabile itinerante in tutta Italia. Un programma ricco attende quindi Casale e anche numerosi comuni limitrofi tra cui San Giorgio e Villadeati.

Si parte venerdì 8 in città con il progetto 'Vivere il Po a Casale Monferrato' a cura dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. L'evento è gratuito e prevede due appuntamenti, alle 9 e alle 15, per andare alla scoperta dell'area fluviale in passeggiata. A seguire alle 18 presso la sede dell'Ente la presentazione del libro 'Quando si andava in barca sul Po' di Claudio Marotto, Carlo Aletto, Mauro Percivalle con proiezione del film amatoriale 'Spiaggia d’occasione'. Ingresso gratuito, solo con Green Pass. Si chiude la giornata invece alle 21 sempre in città con l'incontro 'Oltre la frontiera' del Giardino delle Parole al Teatro Municipale. Il Laboratorio teatrale dell’Istituto Balbo metterà in scena una breve rappresentazione teatrale basata sul libro 'Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra'.

Sabato 9 (e riconfermato anche per domenica 10) sarà la volta di tutto il giorno in Valcerrina. Il ritrovo è previsto sul piazzale della frazione Piagera di Gabiano alle 8, solo con Green Pass. Si terrà 'Il respiro dello sportivo: l'ultra trail dei castelli bruciati', giunto alla seconda edizione. Quattro gare di trail running lungo i tracciati del famoso sentiero locale. L'evento è organizzato da Asd 'Quei bruciati dei castelli bruciati'. A Casale invece appuntamento alle 9 e alle 14 presso l'imbarcadero di Lungo Po con 'Tutti a bordo. Fiato ai Barcé!' a cura dell'associazione Amici del Po. Costo di partecipazione 10 euro a persona, prenotazione e green pass obbligatori. Dalle 14:30 alle 17 invece ci sarà, sempre sul lungo fiume, il laboratorio creativo dedicato ai bambini a cura dell’Associazione Artedù 'Finalmente un po... d'aria'. Evento gratuito, certificazione verde obbligatoria per gli adulti. A Villadeati invece si partirà alle 9.45 per 'Cammino nel paesaggio sonoro', un percorso a cura della Confraternita degli Stolti che durerà fino alle 15.30. Il costo di partecipazione è di 5 euro a persona, pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Tanti appuntamenti anche al Castello di San Giorgio, dove a partire dalle 10 si potrà visitare la mostra 'Io tra gli alberi - tra di loro gli alberi - tra gli alberi e noi' a ingresso libero con Green Pass. Dalle 9.30 alle 11.30 qui l'evento 'I movimenti essenziali del Qi Gong: il corpo respira in armonia con la natura', un seminario aperto a tutti a cura di Silvio Garavoglia. Segue dalle 12 alle 12.40 'La gioia della meditazione come nutrimento' a cura di Elsa Chiesa. Si continua alle 14.30 e fino alle 15.40 con la visita guidata al castello, al costo di 8 euro a persona sopra i 10 anni. Sempre alle 14.30 fino alle 16 e dalle 16.30 fino alle 18 appuntamento con 'Il respiro del parco - Outdoor education nel Parco e Atelier a cielo aperto' a cura dell’Associazione Penelope con Marzia Ferrarotti e Silvia Cantamessa, percorso dedicati ai bambini fino ai 10 anni. Per gli adulti invece la sessione di yoga dolce dalle 15 alle 16 con Roberto Ajmone e alle 16.30 l'incontro 'Il respiro del bosco, il respiro dell'uomo' a cura di Arpa Piemonte ed Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese. Si chiude alle 21 con lo spettacolo gratuito 'Respiro' a cura del Collettivo Teatrale, anticipato da una 'merenda sinoira' alle 19.30. Per gli eventi il costo di partecipazione è di 5 euro a persona per la tessera associativa più offerta libera.

Si torna invece a Casale domenica 10 con il 'Sentiero del trenino dei minatori', trekking a cura di Fiab Monferrato. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Numerosi gli appuntamenti anche al Castello dei Paleologi: si parte alle 10 con i laboratori artistici per adulti 'Soffi di Poesia' e 'Creativi come l'aria'; mentre a seguire alle 14.30 'tracce di cemento e miniere: archeologia industriale e turismo in Monferrato', un incontro del Giardino delle Parole a ingresso gratuito. In piazza Mazzini invece dalle 10 ci sarà la presentazione 'Remoove, un'idea di mobilità inclusiva: biciclette speciali per persone speciali'. Protagonista di questa edizione anche il Parco della Cittadella con alle 14 'Bimbimbici - siamo tutti Peter Pan', una pedalata inclusiva dedicata ai più piccoli e alle 17.30 l'evento di chiusura di quest'edizione 'Il respiro della musica: il viaggio e la libertà', con il concerto a ingresso libero (solo con certificazione verde) di Roberto Amadè e Francesco Patella.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.festivalitaca.net/portfolio-articoli/it-a-ca-monferrato/.