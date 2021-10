La Russia alla scoperta di Alessandria

ALESSANDRIA - Vetrina preziosa per Alessandria a Expo Travel, la più importante fiera regionale del turismo della Federazione Russa che si è svolta a Ekaterinburg.

"Il fatto che Alessandria fosse l'unica presenza italiana - si legge in una nota di Palazzo Rosso - ha garantito alla città una notevole visibilità e una forte attenzione a livello regionale e federale in un momento di grande importanza strategica per il turismo mondiale, ancora rallentato ma prossimo a ripartire dopo la fase acuta della pandemia. Lo stand di Alessandria e Monferrato è stato realizzato dal Comune di Alessandria e da Alexala e ha visto la attiva partecipazione di 'Monferrato to taste', espressione dei tour operator coinvolti nel progetto Alessandria Incoming".

Due le presentazioni del nostro territorio ai tour operator federali e delle regioni degli Urali, accreditati alla fiera, mentre gli alessandrini hanno incontrato, oltre ai colleghi russi dell'outgoing, i tour operator dei Paesi ospiti e il presidente dell'Unione dei tour operator della Federazione Russa, Yury A. Barzykin.

"La valutazione unanime è che sia massima, in questo momento, l'attesa dei turisti russi e dei mercati extra europei per la riapertura della mobilità a livello internazionale - prosegue il documento dell'amministrazione - e grande la volontà di tornare in Italia, destinazione turistica privilegiata a livello mondiale. In questo contesto, è stata molto apprezzata e ritenuta interessante la scelta di essere presente alla fiera, garantendo visibilità e interesse senza precedenti sia per l’oggettiva attrattività turistica della destinazione Alessandria, che viene finalmente proposta a livello internazionale, sia perché con Alessandria viene identificato il ‘brand Italia’ (fortissimo nei grandi mercati extra europei) proprio nel momento dell’attesa, del 'sogno' della vacanza all'estero e della conseguente scelta del viaggio".

Grande interesse

In collaborazione con Expocom (la società che organizza le fiere Expo Travel e Leto) sono state programmate varie attività di promozione e media relations della destinazione Alessandria sul mercato turistico russo per i prossimi mesi, fra cui interviste online, conferenze stampa online con le agenzie Tass e Interfax, un premio giornalistico per servizi in loco, la partecipazione a un Forum turistico online, un educational per tour operator e giornalisti, una presentazione di Alessandria a Celiabinsk (città di un milione e duecentomila abitanti, capitale dell'omonima regione).

È stata anche organizzata una conferenza stampa dall'agenzia Interfax (la più importante agenzia di stampa privata russa)., alla quale hanno partecipato 25 giornalisti di tutte le testate delle regioni degli Urali.

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Locci è stato delegato dal sindaco a guidare la missione a Ekaterinburg, in quanto firmatario dell’accordo di collaborazione fra le due città siglato a luglio in occasione di Innoprom, la Fiera dell'innovazione industriale, di cui l'Italia era Paese ospite d'onore.

Oltre al programma legato alla promozione del territorio come meta turistica, Locci ha partecipato a un forum promosso dal Coordinamento del Commonwealth di Santa Caterina, importante network di carattere religioso promosso dall'Arcivescovo Metropolita di Ekaterinburg. L'evento, oltre la possibilità di scambio di best practice nel campo delle attività di volontariato e del sociale, rappresenta un'opportunità per favorire il turismo religioso, target specifico interessante per Alessandria, che presenta importanti potenzialità in questo settore.

Sono stati organizzati inoltre incontri istituzionali e operativi con il vice sindaco di Ekaterinburg Marina Fadeeva, con i Dipartimenti del Comune di Ekaterinburg e con il direttore di Eltsin Center, uno dei più importati centri culturali e multi mediali della Russia. Obiettivo, il programma di attività previsto dall'accordo firmato nel luglio scorso, ma è stato pure condiviso e messo a punto il programma delle Giornate di Alessandria a Ekaterinburg, il più significativo progetto di collaborazione fra le due città per il 2022, che vedrà il capoluogo del Monferrato presente in Russia con un calendario qualificato di eventi culturali, eno-gastronomici, di promozione turistica ed economica. In particolare sono previsti eventi musicali - che verranno realizzati con la collaborazione dei Conservatori - eventi enogastronomici con master class, show cooking e menù curati da affermati cuochi alessandrini, mostre fotografiche che riguarderanno la storia e il presente della comunità e saranno allestite probabilmente all'aperto in centro e all'interno dello Eltsin Center.

"Frutti importanti"

Locci è stato anche invitato a molti altri incontri non programmati, ma che rappresentano opportunità per il territorio e segnano l’attenzione che c’è verso Alessandria in questo momento. Da Jakhov Mozhaev, uno dei più grandi critici di ristoranti russi che collaborerà per l’organizzazione di un evento per gli chef alessandrini, a Gevorkyan Gevork Harutyunovich, artista e scultore armeno che progetterà un’opera dedicata ad Umberto Eco in onore di Alessandria. Importanti confronti sono avvenuti pure con gli amministratori del College di Musica di Ekaterinburg, con alcuni direttori degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore di Ekaterinburg e con alcuni direttori dei dipartimenti dell’Università degli Urali, tutti interessati a promuovere uno scambio con i relativi studenti e docenti degli istituti di pari livello alessandrini.

"La nostra presenza nel territorio russo - commenta il presidente del Consiglio comunale - e tutto il lavoro svolto negli ultimi anni portano i primi frutti importanti, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia. In questi giorni ho avuto l’occasione di parlare di Alessandria e del Monferrato a centinaia di persone tra giornalisti, professionisti del settore turistico e rappresentanti istituzionali, stimolati da un interesse straordinario per il nostro territorio. E nei prossimi mesi ci saranno tante e tali iniziative in Russia dedicate alla promozione e al racconto dell'Alessandrino che la nostra città andrà a consolidare in brevissimo tempo un posizionamento ai massimi livelli come destinazione turistica per i cittadini della Federazione Russa. Senza dimenticare altre opportunità, sotto il profilo economico e culturale, su cui parimenti si sta lavorando con importanti prospettive di risultato nel medio termine".