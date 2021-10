Oddone per la "prima" del Comunale: «Riaprire un teatro è emozionante»

OVADA - «È sempre emozionante la riapertura di un teatro. Per una comunità significa riprendere vita». Andrea Oddone è pronto a salire sul palco per la riapertura del teatro Comunale di Ovada. L'appuntamento è per domenica sera, 10 ottobre, a partire dalle ore 21.00.

Nell'occasione dirigerà l’Orchestra Sinfonica Italiana per due sinfonie di Ludwig van Beethoven. Una ripartenza in grande stile per la (ri)apertura del sipario di corso Martiri della Libertà. In attesa del gestore definitivo l’iniziativa sarà coordinata dall’omonima associazione di volontari che si occupa anche dell’organizzazione dei corsi della scuola di musica cittadina.

L'intervista completa al maestro Andrea Oddone è disponibile sul numero de l'ovadese in uscita nelle edicole a partire da stamattina, giovedì 7 ottobre.