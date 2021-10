Piante di marijuana crescevano sulle note di Bob Marley: la maxi serra

ALESSANDRIA - Le piante di marijuana crescevano rigogliose sulle note di Vivaldi e Bob Marley, alimentate dal calore di lampade professionali.

Alla serra, in un cascinale di Castellazzo Bormida, i Carabinieri sono arrivati dopo l’arresto di tre fratelli avvenuto nei pressi di un supermercato dove, secondo le accuse, avevano messo a segno una rapina.

I provvedimenti sono stati convalidati.

Edoardo e Marco Guerretta, rispettivamente di 29 anni e 31 anni, restano in carcere: a loro due sono contestate la rapina e la coltivazione delle piante di sostanza stupefacente. Entrambi sono difesi dall’avvocato Piero Monti. Una volta letti gli atti, ha spiegato il legale, valuteremo un’eventuale richiesta al Tribunale del Riesame.

Per il fratello più piccolo, Paolo, 20 anni, finito nei guai per la sola rapina, il giudice ha disposto il divieto di dimora nel comune di Alessandria. Paolo Guerretta è difeso dall’avvocato Cesare Daglino.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Alessandria, diretta dal capitano Davide Sessa, e illustrata al Comando Provinciale anche alla presenza del maggiore Antonio Stanizzi.