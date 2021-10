Da lunedì modifica alla viabilità in via Garibaldi

CASALE - Inizieranno lunedì prossimo i lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in porfido per un primo tratto di via Garibaldi: da via Sordi al numero civico 26.

Per permettere il normale svolgimento degli interventi saranno quindi istituite alcune modifiche alla viabilità dalle 8 di lunedì mattina. In particolare sarà attivo il senso unico alternato e il divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori. La fine di questo primo intervento è prevista entro venerdì 15 ottobre.