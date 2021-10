Villadeati: domani la commemorazione dell'eccidio del 1944

VILLADEATI – Domani a Villadeati verrà celebrata la commemorazione il 77° anniversario dell’eccidio di 11 persone (10 capifamiglie e il parroco Don Camurati) operato nel 1944 dai nazi-fascisti. Alle 9.30 si terrà la messa proprio in piazza Martiri 9 ottobre 1944 (nella chiesa in caso di maltempo), cui seguiranno l’intervento del sindaco Angelo Ferrero e l’orazione ufficiale dello storico Sergio Favretto. E proprio per quest’occasione, Poste Italiane ha realizzato un annullo filatelico dedicato, disponibile domani, dalle ore 9 alle ore 12 in via San Remigio, angolo Piazza Martiri 2.

L’annullo, nel formato tondo, riproduce lo stemma del Comune di Villadeati mentre la cartolina tematica riporta l’immagine della lapide del monumento, in ricordo delle vittime di uno degli episodi più crudeli della storia del Novecento in Monferrato. Presso lo stand di Poste Italiane si potranno acquistare le più recenti emissioni di carte valori, oltre ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale Casale, in Piazza Cesare Battisti 25 a Casale, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 11 ottobre e per i novanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale. L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.