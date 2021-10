Accademia Alessandria, oro e bronzo

ZOLA PREDOSA - Un tricolore e una medaglia di bronzo: Accademia Wushu Sanda Alessandria fa en plein ai campionati italiani e Coppa Italia di wushu moderno e sanda.

Formazione ridotta, forfait per infortunio per Sonia D'Agostino nel sanda senior e per Marta Borromeo nel wushu nan quan codificato cadette, due soli in gara, ma gli allievi del maestro caposcuola Gianluca D'Agostino (impegnato nel gruppo arbitri insieme agli istruttori Alessia D'Agostino e Fabio Venditti) fanno en plein.

Matteo Testardini è il nuovo campione nel sanda light senior 65kg, Marie Lys Foco, nei 60kg juniores (nel 2022 sarà anche lei senior), dimostra di essere la più forte, ma deve accontentarsi del terzo gradino, per somma di ammonizione e lieve superiorità di peso.

Soddisfazione per la doppietta e testa già al prossimo impegno, i campionati italiani di wushu tradizionale, che Alessandria ospiterà al PalaCima il 30 e 31 ottobre, organizzazione dell'Accademia e del maestro D'Agostino, che è anche delegato regionale della Federazione. Anche il pubblico potrà assistere, al 50 per cento della capienza del palazzetto.