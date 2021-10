Festa del Cristo: oggi il gran finale, con tante attrazioni

ALESSANDRIA - Finalmente è arrivato il momento più atteso. Dopo una settimana ricca di spunti, con il teatro grande protagonista, oggi è il giorno della festa del Cristo.

Tradizione e innovazione si fondono perfettamente per un evento caratterizzato da un programma ricchissimo: alle 10 il taglio del nastro, in via Carlo Alberto, con la banda musicale Solia di Cassine, ma i 'lavori' cominceranno ancora prima, tra stand, bancarelle, negozi aperti e tante attrazioni studiate a misura di famiglia.

C'è il luna park in piazza Ceriana, c'è la fanfara dei bersaglieri, ci sono gli Ambulanti di Forte dei Marmi, da sempre sinonimo di qualità. E poi, per la prima volta, troveranno spazio anche i trattori d'epoca, con un'interessante dimostrazione, e la fiera del disco. Musica, sport, stand gastronomici, sfilate di moda contribuiranno a rendere ancora più particolare una rassegna che in questo 2021 diventa anche sinonimo di ripartenza.

L'ingresso alla fiera è consentito solo se muniti di Green Pass, sono esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore a 12 anni. Castellazzo Soccorso effettuerà tamponi rapidi per l'intera giornata presso l'ambulatorio di corso Acqui.

Per ulteriori informazioni, 370 1128366