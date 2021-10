Carabinieri, un incontro divulgativo "anti truffe"

OVADA - Anche nell'ultimo periodo si è parlato molto di truffe, ai danni in particolare della porzione più fragile della popolazione, e di visite sgradite a casa. Per cercare di indicare comportamenti di prevenzione dai danni causati da questo tipo di situazione è stato organizzato l'incontro di stasera, lunedì 11 ottobre dalle 20.30 presso l'ex chiesa di Santa Margherita. Saranno presenti i Carabinieri della stazione di Molare per illustrare le modalità più comuni tra quelle adottate dai truffatori quali comportamenti adottare in caso di tentativi. L'incontro, già programmato per lunedì scorso, è stato rinviato a causa del meteo inclemente di quelle ore. L'ingresso è libero per tutta la cittadinanza, obbligatorio essere in possesso di green pass.