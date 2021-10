Gruppi psicoeducativi per donne con tumore al seno

ALESSANDRIA - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce all’(H)Open Weekend promosso da ONDA, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizzando per oggi pomeriggio un incontro per parlare del nuovo progetto della Struttura di Psicologia dedicato alle donne con tumore al seno.

La dottoressa Rossella Sterpone, direttore di Psicologia, sarà infatti in diretta sui social dell’Ospedale di Alessandria, a partire dalle ore 15, per presentare i gruppi psicoeducativi che prenderanno avvio dal 2 novembre. Il progetto si pone in primis l’obiettivo di favorire l’elaborazione delle emozioni e dei pensieri legati all’evento traumatico della diagnosi di tumore, l’adattamento alla condizione di malattia, e di promuovere risorse legate alla compliance terapeutica. Condividere in un gruppo le proprie esperienze e preoccupazioni relative alla malattia, permette di facilitare la decompressione, nonché aumentare il livello di informazioni e di conoscenze sul tumore al seno e i relativi trattamenti.

L’iniziativa si inserisce all’interno dei diversi percorsi che l’Azienda Ospedaliera sta portando avanti per supportare e difendere la salute della donna in ogni campo e nei suoi diversi aspetti, come testimoniato dall’assegnazione da parte di ONDA di due bollini rosa per il biennio 2020-2021. Ecco perché già a partire dalla domenica verranno condivisi sui social materiali divulgativi realizzati dalla Fondazione per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce delle patologie legate alla salute mentale e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

La pandemia da Covid-19 ha infatti portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panici e post-traumatici da stress che impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti - personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo - e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili, ma là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze.

L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali: il sito internet cliccando qui, la pagina Facebook @aoalessandria, il canale YouTube Ospedale Alessandria