Impatto all'incrocio prima del Ponte di Ferro: tre feriti lievi

VALENZA - Incidente, ieri pomeriggio intorno alle 17.30, all'incrocio tra la Casale-Valenza e la provinciale che porta al Ponte di Ferro, proprio mentre erano in corso i controlli della Polizia Locale per scongiurare i sinistri e i comportamenti irrispettosi del codice della strada in un tratto notoriamente pericoloso.

Per cause in via di accertamento si sono scontrati due veicoli: su un’auto viaggiava un uomo di 34 anni, sull’altra una donna di 22 con i fratellini di 12 e 3 anni. Per questi ultimi è intervenuto il 118 ma i tre non versano in condizioni preoccupanti. Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco.