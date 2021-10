Abusivi dello stallo, gestori sbadati e automobilisti "distratti": puniti dai Vigili

ACQUI TERME - Utilizzavano il tagliando invalidi ma le persone a cui era intestato erano decedute: nell'ultimo mese la Polizia locale di Acqui Terme ha sanzionato 4 persone per occupazione impropria dei parcheggi riservati ai disabili.

Nel corso dei controlli serali, inoltre, diversi locali pubblici sono stati multati per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. In diversi casi state elevate anche sanzioni amministrative per altre motivazioni, tra le quali la violazione prevista dall’ordinanza per l’intrattenimento musicale: i gestori, infatti, erano privi di autorizzazione oppure sforavano l’orario consentito.

Sei sequestri grazie allo "Street control"

Per quanto riguarda la circolazione stradale proseguono i controlli con l’ausilio dello strumento Street control (apparecchiatura che permette di rilevare immediatamente la presenza di auto rubate, prive di assicurazione e revisione o inserite in varie black list), che nell’ultimo periodo ha portato al sequestro di 6 autovetture prive di assicurazione e all'emissione di 15 verbali perché i mezzi circolavano senza aver effettuato la revisione. In un recente episodio gli agenti hanno ritirato la patente ad un automobilista sorpreso alle 8 del mattino a bere alcolici durante la guida. L'uomo è poi risultato positivo all’etilometro.

«Continuano i controlli da parte della Polizia Locale ‒ spiega l’assessore Gianni Rolando ‒. Particolare attenzione in questi mesi è stata rivolta all’utilizzo improprio dei permessi per gli invalidi e al monitoraggio degli stalli a loro dedicati in quanto l’occupazione non autorizzata rappresenta un atto di grande inciviltà. La Polizia Locale continua a lavorare su tantissimi fronti e la ringrazio per l’impegno costante ed essenziale anche in momenti di grandi criticità come durante le ultime precipitazioni. Trovo anche importante il supporto della cittadinanza, che ci aiuta spesso con le segnalazioni a effettuare un’azione mirata di verifica dei casi».