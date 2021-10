Il 12 ottobre è la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo

Oggi è la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo. Istituita in Italia nel 2004, si celebra ogni anno il 12 ottobre, nel giorno in cui il navigatore italiano, nel 1492 approdò per la prima volta nel continente americano dando il via alla scoperta del Nuovo Mondo.

Particolarmente sentita negli Stati Uniti con il nome di Columbus Day, è celebrata in molti paesi delle Americhe con i nomi Día de las Culturas ("giorno delle culture") in Costa Rica, Discovery Day (giorno della scoperta) nelle Bahamas, e rinominato dal 2002 Día de la Resistencia Indígena ("giorno della resistenza indigena") in Venezuela e Día de la Hispanidad ("giorno della ispanità") in Spagna: tuttavia commemorano tutte lo stesso evento. Il Columbus Day è stato celebrato per la prima volta da italiani a San Francisco nel 1869, seguendo le celebrazioni italiane di New York.

Il primo Stato a riconoscere ufficialmente la ricorrenza fu il Colorado nel 1905 e nel 1937, su impulso dei Cavalieri di Colombo (un'associazione cattolica che aveva adottato il nome del grande viaggiatore). Il presidente Franklin Delano Roosevelt stabilì che il Giorno di Colombo diventasse festa nazionale in tutti gli Stati Uniti d'America. A partire dal 1971 il giorno in cui cade questa ricorrenza è fissato per il secondo lunedì del mese di ottobre, lo stesso giorno in cui nel vicino Canada si celebra invece il Giorno del Ringraziamento.

Gli italoamericani sentono molto questa festività e sono particolarmente orgogliosi del fatto che sia stato Cristoforo Colombo, un navigatore italiano, il primo europeo a scoprire il continente americano. Negli Stati Uniti, il Giorno di Colombo, le banche, uffici postali e uffici federali sono chiusi, così come gli uffici dell'ambasciata italiana a Washington D.C. e tutti i vari consolati italiani che si trovano nel Paese. L'Empire State Building di New York da vari anni usa accendere le sue luci, riproducendo così il tricolore italiano.

