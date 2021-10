"Moiso": il Comune cede l'immobile all'asilo (per 1 euro)

ACQUI TERME - L’ultimo Consiglio comunale ha messo mano al Piano di alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare dell’ente. Focus puntato su un’unità immobiliare «da tempo immemore inglobata all’interno del sedime della struttura scolastica per l’infanzia Asilo Moiso - spiega la delibera – Si ritiene di procedere alla alienazione dell’unità immobiliare a favore della Scuola per l’infanzia Moiso fissando un prezzo simbolico di 1 euro».

Nell’ambito della pianificazione l’attenzione di Palazzo Levi ha toccato anche un altro immobile. «Considerato inoltre che il Comune di Acqui Terme è proprietario di un’unità immobiliare catastalmente individuata al foglio 28, particella 498, per il quale è pervenuta una proposta di acquisto da parte del proprietario di un immobile confinante che vanta sul medesimo una servitù di passaggio – spiegano - Rilevato che tale unità immobiliare risulta di priva di interesse pubblico» ha disposto la vendita attraverso una procedura ad evidenza pubblica.