Contro i fascismi: sabato manifestazione in piazza Mazzini

CASALE - Sabato dalle 16 è stata indetta in piazza Mazzini a Casale una manifestazione dal titolo 'Contro i fascismi'.

A promuoverla, dopo gli episodi del sabato precedente a Roma, sono sindacati, partiti e associazioni in solidarietà

con la Cgil e contro la violenza come forma politica: Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Legambiente, Donne Insieme, E-forum, Casale-Europa, Comitato Filo Rosso, Casale Bene Comune, Partito Democratico, Casale Cuore del Monferrato, Patto con i Cittadini, Italia Viva, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e Casale Insieme.

«L’assalto alla sede del maggiore sindacato italiano - spiegano gli organizzatori - perpetrato da esponenti della peggiore destra

neofascista sabato scorso, non rappresenta solo un attacco alla Cgil, ma va inteso come un attacco ed un’offesa alla vita e alla democrazia del nostro Paese. Alcuni responsabili sono già stati individuati dalle forze dell’ordine ed almeno questo è un fatto importante che differenzia quanto avveniva un secolo fa quando lo Stato prendeva le parti degli squadristi anziché degli offesi. Questo purtroppo non basta. Per troppi anni si è permesso che formazioni contrarie allo spirito democratico e costituzionale agissero quasi indisturbate. La presa di distanza da queste formazioni deve essere netta ed inequivocabile da parte di tutti, perché attaccare i sindacati equivale ad attaccare la costituzione proprio nel suo principio cardine e

fondamentale del lavoro».

La manifestazione di Casale, alla quale sono invitati coloro che non potranno recarsi a quella unitaria di Roma (per la quale è previsto un treno gratuito: info 0142 336811 e 3355994587), è definito «Un presidio democratico per chiedere con determinazione lo scioglimento di Forza Nuova e di tutte le formazioni neofasciste o che praticano la violenza come forma politica».