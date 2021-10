CONIOLO - Le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno proclamato 8 ore di sciopero con presidio davanti alla I-pan di Coniolo a partire dalle 8 di domani. La decisione segue la tragedia di questa mattina, quando un operaio di 54 anni ha perso la vita.

«Le organizzazioni sindacali territoriali esprimono il massimo sconcerto per l’ennesimo infortunio accaduto questa mattina ad un lavoratore della ditta I-pan di Coniolo Monferrato. Ad oggi non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ancora al vaglio degli organi ispettivi che stanno valutando le possibili cause che possono essere riconducibili a infortunio o malore che ne ha causato la caduta da una passerella alta tre metri. In ogni caso, a prescindere dalle cause che saranno appurate, non possiamo non notare l’incidenza preoccupantemente alta di infortuni all’interno di quell’azienda».