Il noe sindaco Solferini pronto a ricevere i paesani

TERZO - La sua vittoria è stata schiacciante seppur non era assolutamente scontata. L’elezione a sindaco di Maurizio Solferini e il successo della lista "#per Terzo" ha segnato la fine di un epoca, decenni di governo affidato a Vittorio Grillo che tanto ha fatto per la comunità locale ma che, impossibilitato per legge ad un altro mandato, ha lanciato il suo vice, Maurizio Accusani. La scelta, però, non ha convinto gli elettori terzesi che hanno dato fiducia allo ‘sfidante’. Tra i temi elettorali trattati da Solferini c’era quello del confronto, evidenziando la necessità di uno sportello di ascolto delle problematiche dei cittadini. Dalle parole ai fatti, il nuovo sindaco ha istituito un appuntamento fisso per incontrare gli interessati: dal prossimo 16 ottobre, e per tutti i sabati a venire, riceverà dalle ore 9 alle 12 presso gli uffici comunali. Info: ragioneria@comune.terzo.al.it