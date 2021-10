La bandiera della 'Arzani' consegnata al Comune

TORTONA - Si è svolto nella mattinata di ieri, 12 ottobre, presso la Biblioteca Civica "Tommaso de Ocheda", l'evento di presentazione del "Premio Anpi Città di Tortona" rivolto alle scuole superiori del territorio.

La manifestazione si è aperta con la consegna della bandiera della formazione partigiana Brigata Garibaldi "Arzani" da parte dell'Anpi al Comune di Tortona, rappresentati rispettivamente dal presidente Marco Balossino e dal sindaco Federico Chiodi: la bandiera era stata a lungo custodita da Cesare Corolli, partigiano tortonese, che l'aveva poi consegnata alla famiglia Rube di Costa Vescovato. Negli ultimi anni il drappo era stato esposto presso la cooperativa Valli Unite, in occasione della festa del 25 aprile, fino a quando non si è deciso di farne dono alla locale sezione dell'Anpi che, a sua volta, ha deciso di cederla al Comune che la esporrà presso la Biblioteca Civica. Nel frattempo la bandiera è stata oggetto di un intervento di restauro realizzato della studio Gabbantichità e finanziato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Tortona.

Il presidente Anpi Balossino ha presentato quindi il concorso che coinvolgerà gli alunni delle scuole sul tema "La Costituzione oggi" promosso in collaborazione con il Comune, con il sostegno della Fondazione, con il patrocinio dell'Isral, che "intende sottolineare la necessità della piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana frutto della Guerra di Liberazione - si legge nel regolamento - in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli; allo scopo verranno proposti alcuni temi che consentano di leggere, interpretare e risolvere i temi della attualità in applicazione dei principi fondamentali fissati dalla Carta, argomenti verso i quali indirizzare la produzione di elaborati da parte di classi".

La premiazione si terrà in occasione del 25 aprile e il premio per il miglior elaborato consisterà nella consegna della copia della bandiera della Brigata “Arzani” che l’istituto vincitore custodirà per un anno, sino alla successiva edizione". Ogni anno l'evento sarà dedicato a una personalità tortonese di rilievo: per l'edizione 2021-2022 il concorso è dedicato alla memoria dell'avvocato Adriano Bianchi, medaglia d'argento al Valor Militare, nel decennale della scomparsa e centenario della nascita, mentre la successiva edizione 2022-23 sarà in memoria di Cesare Corolli. Oltre al sindaco Chiodi e al presidente Balossino erano presenti anche Pierluigi Rognoni (presidente Fondazione CR Tortona), Ottavio e Carla Rube e il capitano Domenico Lavigna comandante della compagnia Carabinieri di Tortona.