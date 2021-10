Mezza maratona d'autunno, il grande podismo fa tappa a Novi

NOVI LIGURE — Si avvicina l’appuntamento con una delle competizioni più importanti dell’anno per tutto il movimento podistico piemontese e non solo. Domenica 17 ottobre a Novi Ligure è infatti in programma la “Mezza Maratona d’Autunno”, da sempre curata dall’Atletica Novese.

Sul classico percorso omologato da Fidal – che parte dallo stadio Girardengo tocca la frazione Merella e Pozzolo per far ritorno a Novi lungo la pista ciclabile di via Mazzini – si sfideranno i migliori interpreti della distanza dei 21,097 chilometri. La gara, giunta alla 35esima edizione, ha una storia decennale e ritorna in scena dopo lo stop del 2020.

«Si tratta di un grande ritorno – spiega il presidente dell’Atletica Novese, Stefano Berrino – perché quest’anno sarà il teatro della sfida per il titolo di campione piemontese e provinciale. Molti atleti arriveranno anche dalla Liguria e dalle regioni vicine». La “mezza” di Novi ha sempre raccolto la preferenza di molti atleti perché si disputa su un percorso selettivo ma sufficientemente veloce e adatto a provare il miglioramento del proprio personal best.

Ne è la prova l’albo d’oro, ricco di figure di spicco, e i record del percorso che appartengono a Hakim Radouan (1h04’43’’ nel 2011) e a Elisa Stefani (1h14’28’’ nel 2018).



Il vincitore del 2019

«Al momento – continua il presidente Berrino – abbiamo superato le 300 iscrizioni e ci stiamo avvicinando al limite dei 400 partecipanti imposto dalla normativa anti Covid. Per gli atleti che non si sentono pronti alla distanza della mezza maratona – conclude Berrino – proponiamo anche una gara che ricalca parte del percorso della prova di maggiore interesse, vale a dire il “Trofeo Birra di Pasturana” sulla distanza di 8 chilometri».

«È doveroso un sentito ringraziamento all’Atletica Novese – dichiarano il sindaco Gian Paolo Cabella e l’assessore allo Sport Andrea Sisti – che giunge al massimo dell’impegno organizzativo per le gare messe in scena in questo 2021. Vogliamo, inoltre, ringraziare i tanti volontari delle varie associazioni che hanno dato e daranno una mano nella realizzazione di questo evento sportivo, un ulteriore segnale a un ritorno alla normalità agonistica nel rispetto delle norme vigenti per il contrasto alla pandemia».

Il ritrovo per gli atleti è fissato alle 8 presso lo stadio Girardengo. La partenza della “Mezza Maratona d’Autunno” è alle 9.30, quella del “Trofeo Birra di Pasturana” alle 9.40. Le premiazioni sono in programma intorno a mezzogiorno.

Il podio del 2019