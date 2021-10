Spazio alla Conoscenza, a quando la prima donna sulla Luna?

NOVI LIGURE — Secondo appuntamento a Novi Ligure per “Spazio alla conoscenza”. La rassegna, giunta ormai alla quarta edizione, è organizzata dall’istituto Ciampini Boccardo e si occupa di cosmo, astrofisica e astronautica. Domani, giovedì 14 ottobre alle 16.00, protagonista sarà “L’esplorazione della Luna e il programma Artemis”. Relatore Luigi Ansalone, che interverrà in diretta streaming (la conferenza potrà essere seguita sul canale YouTube della scuola).

Luigi Ansalone è ingegnere astronautico con specializzazione in sistemi satellitari. Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca in Ingegneria aerospaziale, ha lavorato per l’azienda spagnola Gmv (Grupo Mecanica del Vuelo) e si è specializzato nella ricerca su tematiche di guida, navigazione e controllo. Ha svolto attività di ricerca come visiting PhD student al Mit negli Stati Uniti. Dal 2014 lavora presso l’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana, con particolare coinvolgimento a programmi di sviluppo tecnologico e sistemi satellitari.

Il programma Artemis è un programma di volo spaziale portato avanti dalla Nasa e da partner internazionali come l’Esa, la Jaxa e la Canadian Space Agency, con l’obiettivo di far sbarcare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna, nella regione del polo sud lunare, entro il 2024. L’obiettivo è quello di dare vita a un’economia lunare e poter andare su Marte.

In cosa consisterà il contributo che darà l’Italia alla corsa allo spazio e con quali modalità sarà coinvolta? Come si preparerà l’Italia ad affrontare questa sfida? A queste e ad altre domande darà risposta l’ingegnere in un appuntamento sempre coinvolgente e appassionante aperto alla comunità novese e non solo.