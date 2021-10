A Valenza la 'tavola rotonda' degli imprenditori dell'oro

VALENZA - Si è chiusa venerdì scorso, almeno per l'edizione di quest'anno, la tavola rotonda 'Formazione e mercato del lavoro nel terzo millenio', un ciclo di incontri dedicato agli imprenditori della città dell'oro. La serie di conferenze ha toccato numerose tematiche, andando ad esplorare tutte quelle abilità considerate fondamentali per la categoria d'eccellenza dei Maestri Orafi valenzani 'di ieri, oggi e domani'. Argomento principale sottolineato durante l'incontro dell'8 ottobre è stato quello della formazione, in particolare su come tramandare quest'arte che si sta via via perdendo tra i giovani. La soluzione individuata al termine di quest'ultimo incontro è quella di un lavoro sinergico tra mondo accademico, istituzioni e professionisti.

Tra i partecipanti alla tavola infatti - oltre al sindaco Maurizio Oddone e al vicesindaco Luca Rossi - c'erano Sergio Vazzoler (esperto di comunicazione e sostenibiltà, membro del Comitato Nazionale di Ferpi), Alessia Crivelli di Crivelli gioielli srl, Rodolfo Santero (presidente onorario di Ador) e alcuni rappresentanti delle scuole orafe Barbara Battistella del For.Al di Valenza, Bruno Spinazzé del Galdus di Milano e Barbara Rizzi dell’Istituto Ghirardi di Torino.