Dal Pd di Casale una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova

CASALE - I consiglieri del Partito Democratico di Casale, a seguito degli gravi episodi di violenza di Roma del fine settimana scorso hanno presentato una mozione per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e dei movimenti politici di ispirazione neofascista. I dem Casalesi, Luca Gioanola, Fabio Lavagno, Roberto Milano, Maria Fiore e Pino Iurato vogliono che il parlamentino monferrino prenda posizione in merito.

L'appello è che il consiglio comunale chieda al Governo «di dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente adottando tutti i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana».

Richiesta anche per il Comune stesso: di «Negare qualsiasi richiesta di autorizzazione per manifestazione o altre iniziative sul territorio comunale ai movimenti e associazioni citati in premessa ovvero a movimenti e associazioni a loro riconducibili, perché in contrasto con gli artt. 1 e 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645 - e, inoltre - di segnalare al Prefetto la presenza sul territorio comunale di gruppi, movimenti, associazioni riconducibili ad associazioni di chiara ispirazione neofascista che svolgano attività attraverso sedi fisiche ovvero attraverso l’uso dei social network».