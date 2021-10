Novipiù, ecco come cambia il calendario

CASALE MONFERRATO – Cambia il calendario della Novipiù JB Monferrato.

La richiesta di alcuni club ospitanti, la concomitanza al PalaFerraris con le partite del Derthona Basket e altre esigenze organizzative hanno portato ad alcune modifiche del calendario concordate con il Settore Agonistico Fip e con Lega Nazionale Pallacanestro.

Il derby casalingo con Biella si giocherà lunedì 1° novembre alle ore 17 al PalaFerraris. Anticipo invece per la partita con Mantova che si sposta a sabato 13 novembre, alle ore 20.30, al PalaFerraris.

Modifica di orario invece per la trasferta di Trapani del 21 novembre. Al Pala Ilio si gioca alle ore 17.

Stesso orario anticipato anche per Novipiù – Infodrive Capo d’Orlando di domenica 12 dicembre a Casale Monferrato. Stessa soluzione anche per il match interno con Trapani del 27 febbraio. Palla a due alle ore 17 per favorire il rientro in Sicilia in aereo della squadra di Trapani.

La JB Monferrato comunica che il derby contro l’Edilnol Biella sarà trasmesso in diretta sui canali Mediasport.