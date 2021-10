Lucchini: "Attivo numero per prenotare il tampone, ma vaccinarsi è meglio"

ACQUI TERME - Farmacia Albertini in corso Italia, Farmacia Baccino in corso Bagni, Villa Igea e la sede della Protezione Civile in piazza don Dolermo: questi i quattro punti in cui attualmente è possibile sottoporsi al test del tampone ad Acqui Terme. "Sono presenti poi alcune farmacie disponibili nei paesi - fa sapere il sindaco Lorenzo Lucchini - per le quali stiamo predisponendo un elenco dettagliato che comunicheremo".

Il primo cittadino sottolinea, però, le non poche complicanze a livello operativo, "poiché, a quanto pare, anche se le scorte di tamponi fossero adeguate (almeno in questa fase) per ogni test è necessaria la registrazione al portale, che richiede parecchio tempo agli operatori".

In collaborazione con la Protezione Civile l'amministrazione acquese ha deciso di attivare un numero dedicato per le prenotazioni (0144 770336) "al fine di non intasare i numeri convenzionali. Per accelerare i tempi e consentire una maggiore operatività dobbiamo suggerire a tutti coloro che ne avranno bisogno di scaricare l'app IO, con la quale accedere ai servizi disponibili risparmiando tempo e aiutando a snellire l'operatività del sistema".

Lucchini invita comunque i propri concittadini a vaccinarsi, citando anche qualche dato: "Voglio comunque ribadire l'importanza della vaccinazione: secondo dati ufficiali Aifa, su 84 milioni di persone vaccinate, le razioni avverse sono state solo lo 0,12%".