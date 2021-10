"No paura day", sit-in sotto al Comune

ALESSANDRIA - I manifestanti del "No paura day", che ogni weekend organizzano un sit-in sotto Palazzo Rosso, si sono ritrovati anche questa mattina - giorno di avvio del controllo dei Green Pass per i lavoratori - in piazza della Libertà.

Un piccolo gruppo stazione da qualche ora all'ombra del Comune, con Polizia e Carabinieri che dalle prime ore del giorno controllano l'area.