Casale: lunedì alcune vie senza acqua per due ore mezza

CASALE - Amc segnala che nella giornata di lunedì in alcune vie di Casale non verrà erogata l'acqua dalle 14 alle 16.30 per la sostituzione di una saracinesca.

I tratti interessati saranno quindi quelli di via Alessandria, via Balbo, via Vigliani (anche sul lato di piazza San Francesco), Via Roma (da Banca Piemonte a Rustico) e via Cavour (da via Roma a via Mameli)