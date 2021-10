Leardi internazionale: attivati i nuovi corsi di inglese, francese e spagnolo

CASALE - Al Leardi per quest’anno arrivano attività e corsi volti all’approfondimento delle competenze comunicative in inglese, in francese e in spagnolo, le tre lingue maggiormente diffuse e richieste per motivi di studio e professionali. Saranno ben 19 i moduli che verranno attivati, grazie al contributo europeo Pon (Programma Operativo Nazionale).

Tre saranno i percorsi di inglese, di cui per il plesso Leardi uno dedicato al biennio e uno al triennio. Entrambi, della durata di 30 ore, saranno a cura dei docenti madrelingua della British School casalese.

In orario curriculare verrà attivato il percorso per gli studenti delle quarte e della quinta Turismo finalizzato all’ottenimento del Dele, la certificazione di competenza nella lingua spagnola promosso dall’Istituto Cervantes. Per quanto riguarda invece il francese i ragazzi dei corsi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo saranno accompagnati per 12 ore alla settimana da un assistente madrelingua.