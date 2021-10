Cioccolato, trionfo "solare"

ALTAVILLA - La splendida giornata di sole ha favorito un'affluenza straordinaria a "Cioccolato nel Monferrato", la grande manifestazione dedicata agli amanti delle cose buone, in programma oggi ad Altavilla. Bancarelle in centro storico, distilleria aperta, attrazioni e un pranzo per 600 persone. Entusiasta il sindaco Massimo Arrobbio, al vertice dello staff organizzativo.