Como - Alessandria: il canto di amore (e passione) dei tifosi

COMO - "Oltre il risultato, resta quel coro". Lo scrive Gian Andrea Cavalleri, è il pensiero di chi era al 'Sinigaglia' e ha cantato 90 minuti e non ha smesso neppeure al triplice fischio.

Le immagini (girate da alcuni dei sostenitori) raccontano una passione senza limiti, che va oltre una prestazione molto negativa, un rendimento deludente, una gara assolutamente non da categoria. Un canto di amore verso la maglia, di orgoglio per la categoria, di stimolo per chi ha sbagliato la partita e sa che non sono ammesse più leggerezze, errori, atteggiamenti morbidi.

Sconfitti, ma con la voce forte, il senso dell'appartenenza, che resiste (e resisterà) a tutto, anche alle sconfitte che bruciano e preoccupano.

"Pensiamo già al Crotone". Con quella canzone lunga 45 minuti, il 'terzo tempo' del popolo grigio: la squadra la ascolti, per avere ben chiaro che serve il 110 per cento per tenere in B questa gente straordinaria.