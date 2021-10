L'appello dei tifosi: "Riempiamo il Moccagatta"

ALESSANDRIA - La mobilitazione per Alessandria - Crotone è iniziata pochi istanti dopo il triplice fischio del signor Pezzuto, a Como.

"Questa è andata, adesso concentriamoci su venerdì sera". E l'imperativo è uno solo "riempiere il Moccagatta. La rosa non è forte come tutti ci aspettavamo, ma proprio per questo, e ancora di più, dobbiamo esserci" è il messaggio che circola ormai da due giorni, con molte sottolineature, "allo stadio si va per cantare a tifare, per parlare di prestazioni e mercato c'è tutta la settimana".

Dall'anticipo di venerdì sera la capienza del Moccagatta salirà al 75 per cento, quindi circa 4400 tagliandi.

La prevendita è iniziata già oggi, on line e nei punti del circuito Vivaticket: ad Alessandria Tabaccheria - Bar Nervi (piazzetta Bini), Tabaccheria Malagrino (corso Carlo Marx 44), Tabaccheria Rovereto (spalto Rovereto 25), a Oviglio al Grigi Club 'Gino Armano' - Soms (3474165122), a Spinetta L'Oblò (via Genova 128), a Casale Sassone Viaggi by Stat (via Saffi 1), a Ovada Travel (via Torino 30) e Tabacchi e Poi (via San Paolo 32).