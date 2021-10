Ritorna Valenza Movie, il cinema al Teatro Sociale

VALENZA - Dopo la lunga sosta, riapre finalmente la saletta cinematografica del Teatro Sociale con la rassegna Valenza Movie che riprenderà la programmazione settimanale del mercoledì sera.

La proposta per la stagione 2021-2022 è curata direttore artistico Roberto Tarasco. Il primo appuntamento previsto è mercoledì 20 ottobre alle 21 con il film 'Qui rido io', presentato da Mario Martone alla Mostra del Cinema di Venezia. Seguiranno il 27 ottobre '007 - No time to die', il 3 novembre 'Come un gatto in tangenziale 2 - Ritorno a Coccia di Morto', mercoledì 10 'La ragazza di Stillwater', il 17 'Rifkin’s Festival' e, per concludere il mese di novembre, il 24 'Marylin ha gli occhi neri'.

Tutte le proiezioni inizieranno alle 21, con apertura della biglietteria alle 20.30. Il costo del biglietto è di 6€ a persona, ma sarà anche possibile acquistare la CineCard con 5 ingressi a 25€. Per prenotare contattare l'email biglietteria@valenzateatro.it o il numero 324.0838829. Richiesto Green Pass.