Aironi vittoriosi alla prima di campionato

Serie C. Vittoria meritata contro i ‘cugini’ dei Lions Tortona., alla prima di campionato per la Seniores maschile. Match non bellissimo dal punto di vista del gioco, molto fisico, ma il risultato finale di 5 a 19 (in casa tortonese) “fa sicuramente morale”, come sottolineato dal Direttore Sportivo Giancarlo Casarin: “Nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti nel secondo tempo a tamponare le loro incursioni e capitalizzare i calci di punizione, in una partita in cui abbiamo patito la loro aggressività”.

Lorenzo Nosenzo, Direttore Tecnico, tira le somme: “Dalla meritata vittoria di oggi ci portiamo innanzi tutto a casa una bella soddisfazione, poiché il Tortona è squadra che vende sempre cara la pelle e questa volta ci ha messo spesso in difficoltà in mischia chiusa”.

Gli Aironi del CUSPO hanno però espresso maggiore determinazione e un gioco più organizzato. “Ci portiamo però a casa anche tante indicazioni su dove andare a lavorare: a partire dai troppi calci di punizione a sfavore, presi soprattutto nel primo tempo, fino alla forma fisica: due stagioni di stop e non aver iniziato subito tutti insieme la preparazione sono gap da colmare in tempi ragionevoli”.

Bledar Alija Head Coach e giocatore commenta: “Nonostante la soddisfazione per una buona prestazione personale che c’è ancora molto da lavorare per raggiungere la preparazione ottimale: “Soprattutto sulla disciplina: i tre gialli dimostrano che la strada è ancora lunga”.

Sempre domenica 17 ottobre sono scesi in campo gli Under 19 (Eridania – CUS Torino – Black Herons) a Settimo Torinese (To). A Luigi Castucci – tecnico da parte CUSPO – il compito di commentare il risultato positivo dei ragazzi: “Il risultato finale di 35 a 5 è soddisfacente, come pure la prova dei nostri atleti. Partita combattuta nel primo tempo, meglio nel secondo quando i ragazzi hanno giocato più da squadra”.

Sabato 16 ottobre

Under 17

Partita giocata contro il Moncalieri. I Black Herons si sono schierati sempre insieme al Volvera, partner della categoria. Partita vinta 6 mete a 4. “Buona prova di carattere dei ragazzi che sono stati sotto nel punteggio per tre quarti di gara e poi nell'ultimo quarto d'ora sono andati in meta 3 volte”, esulta Nicolas Epifani, Responsabile degli ‘Aironi Neri’. Il quale non risparmia critiche ai propri ragazzi, “È stata una partita giocata in maniera molto confusionaria, completamente sbagliata nelle scelte strategiche da lancio del gioco. questo sarà un aspetto che cureremo in settimana, coordinandoci tra staff tecnici dei rispettivi club”.

Under 15

CUSPO Balck Herons-Volvera vs Monferrato. “Lo staff tecnico possono ritenersi più che soddisfatti della prestazione offerta dai ragazzi”. Così Gianni Borrelli, molto positivo nonostante il risultato finale: “Certo, il divario con la meglio organizzata Monferrato è ancora ampio, ma siamo riusciti in diverse fasi della partita a imporre il nostro gioco, mettendo in difficoltà gli astigiani e costringendoli a subire ben tre mete, due nel primo e una ad inizio del secondo”.

Un risultato del genere, fino a qualche mese fa, era impensabile. Per questo il tecnico è molto fiducioso: “È un chiaro sintomo che il lavoro svolto e quello in corso è quello giusto. Andiamo avanti con entusiasmo e con la certezza che nel corso di questa stagione potremo toglierci qualche bella soddisfazione. Per il momento noi allenatori ci godiamo lo sguardo stanco ma felice dei nostri ragazzi alla fine della partita: una vera iniezione di fiducia per noi, ma soprattutto per loro”.