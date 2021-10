"Alice, Emozione a 360°": venerdì la presentazione del video di Marcozzi

ALICE BEL COLLE - Fervono i preparativi per la serata di presentazione di ‘Alice, Emozione a 360°’, il video promozionale realizzato su commissione del Comune di Alice Bel Colle dal regista Valerio Marcozzi. Il corto rappresenta un’allettante viaggio tra bellezze paesaggistiche, enogastronomiche e del life-style di questa arcadia di Monferrato riconosciuta Patrimonio Mondiale dall’Unesco.

Appuntamento quindi a venerdì 22 alle 21 alla Casa comunale. L’amministrazione del sindaco Gianfranco Martino, però, ha voluto abbinare all’evento anche la discussione di altre tematiche. In primis la presentazione del progetto di valorizzazione del Tartufo bianco del Monferrato e a seguire, insieme al Comitato ‘Oltre’, che raggruppa 20 Comuni a cavallo tra le province di Asti ed Alessandria, fare il punto sulla questione dell’insediamento industriale nell’area ex fornace del vicino paese di Quaranti.

«Nel mondo siamo apprezzati per l’agricoltura, l’enogastronomia, il tartufo, il vino, le cantine sociali e private, il paesaggio e per l’accoglienza turistica – ha dichiarato il sindaco Martino – Dobbiamo fare di tutto per proteggere la salute dei cittadini e tutelare le nostre risorse».