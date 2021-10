Di Masi, faccia a faccia con la squadra

SPINETTA MARENGO - Al centro Michelin, questa mattina, Luca Di Masi è arrivato prima delle 11 ed è rimasto a colloquio con squadra e staff all'interno dello spogliatoio, presente anche il ds Fabio Artico.

Il presidente ha sicuramente sottolineato la brutta prestazione di Como, e la sconfitta meritata, soprattutto un atteggiamento che è solo dannoso per una formazione che, come ripete spesso Longo, in ogni gara deve dare "il 110 per cento", proprio per bilanciare il gap con le avversarie.

Di Masi ha seguito anche l'allenamento, dopo un confronto a tre con il tecnico e il ds.

Il gruppo ha svolto lavoro sulla velocità e sull'intensità. Poi i difensori e gli esterni si sono dedicati a esercizi mirati, mentre su un altro campo centrocampisti e attaccant hanno insistito su movimenti per conquistare spazi per il tiro e opportunità per sbilanciare la difesa avversaria.

Per concludere una partita a campo largo, mescolando gli interpreti per provare più soluzioni per la gara di venerdì con il Crotone.

Ancora a parte Bruccini e Celesia.

L'appello dei tifosi: "Riempiamo il Moccagatta" "Allo stadio si va per cantare e tifare". Prevebdita aperta, capienza al 75 per cento

Prosegue, intanto, la prevendita online e nei punti del circuito Vivaticket