"Quel cartello può cadere sulle macchine"

ALESSANDRIA - "Quel cartello, con le indicazioni per la tangenziale e le autostrade, è pericolante. Potrebbe cadere sulla strada mentre passano auto e in quel tratto (di competenza Anas, ndr) il traffico è sempre molto intenso".

Un nostro lettore, Maurizio Negri, ha inviato alla redazione l'immagine del cartello incriminato, all'ingresso di Alessandria, per chi proviene da Spinetta Marengo, quasi di fronte al platano di Napoleone. "E' stato danneggiato credo in un sinistro ed è traballante. Quando transitano mezzi pesanti, lo spostamento d'aria lo fa oscillare e piegare verso la strada. Se dovesse cedere, potrebbe causare gravi danni".

Negri ha segnalato la situazione anche alla Polizia Municipale. "Almeno cinque telefonate, per illustrare il caso. Mi è stato detto che tutto è stato registrato, ma fino ad ora non si è fatto nulla. Quel cartello va messo in sicurezza: chi ha la competenza lo faccia in tempi brevi, per eliminare il rischio per chiutilizza quella via di accesso alla città anche più volte al giorno".