"Ricostruire corpo e mente"

ALESSANDRIA - Nello staff dell'Azienda ospedaliera di Alessandria che si occupa di tumore al seno, c'è anche il dottor Renzo Panizza, che si occupa di Chirurgia estetica. "Sono la ciliegina sulla torta" dice, per spiegare quanto è importante per una donna (anche dal punto di vista psicologico) tornare, dopo un intervento chirurgico, ad avere un seno "come prima" (se non meglio...).