Acqui aderisce alla Giornata Nazionale del Trekking urbano

ACQUI TERME - Torna l’appuntamento annuale del Trekking urbano, una pratica per riscoprire, a passo lento, le bellezze e l’anima green e sostenibile delle città italiane. Appuntamento domenica 31 ottobre in 76 comuni delle 17 regioni aderenti alla manifestazione tra le quali Acqui Terme.

Alla scoperta di angoli nascosti

«Una passeggiata in città alla scoperta di angoli nascosti attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici – anticipano da Palazzo Levi - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna la manifestazione ideata nel 2002 dal Comune di Siena, in collaborazione con l’associazione nazionale guide turistiche che al tema “Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi”, valorizzerà i territori attraverso storie e racconti legati a personaggi originali e alle loro vicende».

«Alzando lo sguardo sui muri degli edifici si svela una sequenza di segni dimenticati e talvolta sbiaditi. Iscrizioni, stemmi, figure scolpite o dipinte che i nostri predecessori hanno voluto realizzare per testimoniare significati che oggi ci sfuggono e che contribuiscono a scrivere un testo di storia inedito delle nostre città – spiegano le guide - L’itinerario inizia da Palazzo Levi oggi Municipio, già Palazzo Lupi di Moirano, che reca il blasone della città di Acqui Terme e della famiglia Lupi di Moirano per poi spostarci a Palazzo Robellini ad ammirare gli stemmi dei Robellini e dei Dagna-Sabina. In via Garibaldi, verrete rapiti dallo stile eclettico di Palazzo Timossi, dal suo giardino segreto, dalle fantasiose iscrizioni interne e dalla storia del suo proprietario. Personaggio di notevole cultura come testimoniano le sofisticate citazioni di Dante e di Goethe che ha lasciato su lapidi e muri. Via via verrete accompagnati in un’insolita visita della città tra edifici sacri e case private dal centro storico fino a raggiungere le Antiche Terme in zona Bagni. A passo di trekking si ritorna in centro città, all’ufficio IAT in Corso Roma 1».