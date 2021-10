Comune-UniTre, convenzione per l'ex Taglieria del Pelo

ALESSANDRIA - Con la Deliberazione numero 88 del 13 ottobre, il Consiglio comunale di Alessandria ha disposto l’approvazione della concessione in uso di parte dei locali dell'ex Taglieria del Pelo, in via Wagner angolo via XX Settembre, a favore dell’UniTre per la durata di 6 anni (rinnovabili), approvando uno specifico testo di convenzione.

Sono stati il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e gli assessori Monica Formaiano (Associazionismo) e Giovanni Barosini (Patrimonio) a confrontarsi per mesi con il presidente dell'associazione, Vittorio Villa.

"Grande rilevanza"

«Considerando la rilevanza delle proposte culturali che caratterizzano da anni l’Università delle Tre Età di Alessandria - sottolinea il primo cittadino - ci siamo adoperati perché, superando i mesi di emergenza pandemica, si potesse al più presto definire l’impianto di una nuova convenzione in grado di garantire continuità e qualità dell’offerta formativa di questa prestigiosa associazione. Per questo sono particolarmente contento che si sia giunti alla deliberazione del Consiglio, che ha sancito ufficialmente i contenuti caratterizzanti il legame tra la nostra Città e l’UniTre per i prossimi anni: un risultato importante per un riconoscimento dell’eccellenza di questo soggetto di volontariato culturale e di forte aggregazione di così tanti concittadini».

«La delega all’Associazionismo che mi è stata conferita - aggiunge la Formaiano - trova in questa convenzione un momento di particolare efficacia operativa. Se infatti durante la pandemia l’ente ha mantenuto i rapporti (anche) con questa realtà, il progressivo ritorno alla normalità ci ha indotto ad intensificare l’interlocuzione per poter giungere al più presto a definire i contenuti relativi alla presenza nei locali comunali dell’ex Taglieria del Pelo dei suoi tantissimi iscritti-soci. La rilevanza di questa concessione va dunque letta non solo dal punto di vista strettamente amministrativo, ma anche come la conferma dell’importanza che il Comune riconosce all’UniTre e alla sua quarantennale offerta formativa».

"Contenuti prestigiosi"

«Quanto indicato dall’articolo 18 dell’apposito Regolamento Comunale - precisa Barosini - quando prevede che l’utilizzo continuativo di immobili da parte di associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione delle attività (nel nostro caso culturali) potrà essere concesso previa convenzione è una prescrizione che, nel caso dell’UniTre, non solo è stata compiutamente ottemperata dalle Strutture, Settori e Direzioni comunali competenti, ma ha anche registrato una viva soddisfazione da parte del nostro Ente per i felice compimento della procedura. L’attività svolta e promossa dall’Università delle Tre Età di Alessandria merita infatti grande attenzione: per il prestigio dei contenuti proposti, per il numero così significativo di iscritti e per la storia quarantennale che lega la nostra Città a questa associazione».

«Come UniTre - chiosa Villa - siamo molto contenti per il varo di questa convenzione e desideriamo ringraziare il sindaco, gli assessori Formaiano e Barosini, la Giunta Comunale e, non da ultimo, l’intero Consiglio Comunale che ha formalmente deliberato l’atto lo scorso 13 ottobre. Per noi si tratta di un fattore decisivo che sancisce il ritorno alla tanto attesa normalità dopo l’anno pandemico: una concessione davvero importante grazie alla quale non solo l’UniTre potrà disporre di spazi e garantire ai soci la partecipazione dei corsi “in presenza”, ma anche programmare al meglio la propria attività nel medio-lungo periodo. La soddisfazione è dunque piena nella consapevolezza che questo atto sia veramente l’espressione di una collaborazione fondamentale tra l’Università delle Tre Età e l’amministrazione comunale, attenta al territorio e alle sue realtà socio-culturali e che, ne siamo certi, ci consenta di riprendere appieno le tante attività che la pandemia ci aveva costretto a sacrificare».