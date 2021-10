Hsl espugna anche Montjovet

MONTJOVET (AO) - Terza vittoria in fila per i ragazzi di Zichella che nell'infrasettimanale di serie D piegano in trasferta di misura il Pont Donnaz 1-0 e rimangono al secondo posto in classifica in attesa del posticipo di Novara.

Il primo tempo è spezzettato e rallentato dagli infortuni: la partita si accende nel lunghissimo recupero quando prima Diallo lanciato a rete vince un contrasto con Vetri e solo un miracolo di Novallet gli impedisce di andare in porta con un tiro di sinistro, poi sulla ripartenza è Jeantet a trovarsi a tu per tu con Teti ma la sua conclusione è sballata e finisce sul fondo. Dopo l'ennesima pausa per un infortunio c'è ancora un'occasione per i padroni di casa con Emiliano che a Teti battuto impedisce a Sterrantino di festeggiare il gol del vantaggio.

Nella ripresa gli ingressi di Otelè e Manasiev mostrano un Hsl più combattivo che trova subito la rete del vantaggio con Galliani bravo a farsi trovare in area da calcio d'angolo sulla traiettoria della battuta di Saccà con sponda di Emiliano. Otelè sfiora il raddoppio subito dopo, poi il Pont Donnaz si riorganizza e prova a recuperare ma la difesa ospite regge e quando a pochi minuti dal termine Valerio sostituisce Saccà passando alla difesa a cinque uomini il risultato si blinda.

Domenica al 'Coppi' arriverà l'Imperia che oggi ha battuto 2-1 una pretendente alla promozione, il Varese.

- IN AGGIORNAMENTO -

PDHAE - HSL DERTHONA 0-1

MARCATORI: st 9' Galliani

PDHAE: Novallet, Gulli, Jeantet, De Cerchio, Sterrantino, Mazzotti, Vesi, Reeb, Diagne, Mosti, Nuti. A disp. Cabras, Florio, Sparviero, Vetri, Cateni, Gille, Cestrone, Melis, Forcini. All. Cretaz

HSL DERTHONA: Teti, Gjura, Luzzetti, Galliani, Emiliano, Todisco, Saccà, Filip, Diallo, Procopio, Gueye. A disp. Bertozzi, Casagrande, Brollo, Valerio, Grieco, Akouah, Manasiev, Mutti, Otelè. All. Zichella

ARBITRO: Loiodice di Collegno