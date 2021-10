Nello zaino targhe commemorative rubate: denunciato 24enne

ARQUATA SCRIVIA - Gli operatori Polfer di Novi Ligure hanno denunciato un venticinquenne italiano residente a Genova per ricettazione e possesso di arma da taglio. Il giovane è stato fermato durante un servizio di vigilanza a bordo treno sulla tratta Genova – Torino, nei pressi di Arquata Scrivia e, dal controllo esteso allo zaino, sono state rinvenute sei targhe commemorative in metallo, un telefono cellulare di elevato valore commerciale, oggetti di valore il cui possesso non è stato giustificato, due buoni carburante, una tessera sanitaria intestata ad altra persona, banconote italiane e straniere di vario taglio e un paio di forbici con lama di 8 cm. Dagli accertamenti in banca dati l’uomo è risultato gravato da numerosi precedenti. È stato denunciato e tutto il materiale è stato sequestrato per il prosieguo delle indagini.