Vigili del Fuoco: mattinata informativa all'aeroporto

CASALE - Per una delegazione di vigili del fuoco del distaccamento di Casale Monferrato questa è stata una mattinata dedicata ad approfondire la conoscenza dell'aeroporto Cappa di Casale, inclusi i velivoli che vi operano. Accompagnati per la prima volta dal presidente dell'aeroclub Natale, Silvio e Italo Palli Giancarlo Panelli, i vigili del fuoco hanno potuto approfondire le caratteristiche dell'aviosuperficie e le specificità degli aerei nel corso di una utile giornata. Le informazioni ricevute permetteranno, in caso di emergenza, interventi di soccorso ancora più efficienti e sicuri.